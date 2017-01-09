09 Ocak 2017, Pazartesi
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Beşiktaş'ta forvet sıkıntısı

Beşiktaş, devre arası hazırlıkları için Antalya'nın Belek bölgesinde yaptığı kampı tamamladı ve dün gece geç saatlerde İstanbul'a döndü. Bugünü izinli geçirecek olan futbolcular, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına yarın akşam yapacakları idman ile başlayacak.


09 Ocak 2017 16:00

Bir hafta süren kampta oldukça yüksek bir tempoda çalışan Siyah-beyazlılar, bazen günde üç idman yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş, iki yeni transfer ve altyapıdan gelen oyuncularla beraber oldukça geniş katılımlı bir kamp yaptırırken taktik çalışmalara çok fazla ağırlık verdi.

Devre arası tatilinin kısa olmasından dolayı kondisyon problemi olmayan oyuncular idmanlarda oldukça hırslı ve istekliydi. Uzun süren sakatlıklarını atlatan Veli Kavlak, Talisca ve Aras Özbiliz, kampın en çalışkan ve göze batan isimleri olarak dikkat çektiler. Özellike Veli Kavlak, 2 yıla yaklaşan ve ameliyatlarla geçen zamanların acısını çıkartırcasına tüm idmanlarda en agresif futbolcu olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Hiçbir ikili mücadeleden kaçınmayan Veli, tekrardan bir sakatlık yaşamaz ise yeterli maç kondisyonunu kazandığında eski Veli Kavlak olmaya çok yakın.

FORVET SIKINTISI HİSSEDİLİYOR

Aboubakar'ın Afrika Kupası'nda olması sebebiyle Beşiktaş ikinci yarıya Cenk Tosun ve Ömer Şişmanoğlu forveti ile girecek. Ancak Ömer'in kamp boyunca sakat olması ve hiçbir antrenmana çıkmaması teknik direktör Şenol Güneş'i bu mevkide farklı arayışlara itiyor. Uzun boylu olmaları sebebiyle Ryan Babel ve Talisca'yı da forvette deneyen Güneş, özellikle Talisca'dan çok memnun kaldı. Kafa hakimiyetinin yanı sıra gol vuruşlarında üst düzeyde olan Talisca, ikinci devrede zaman zaman forvette oynarsa hiç sürpriz olmayacak.

Beşiktaş yönetimi, bir taraftan forvet transferi için girişimlerini sürdürüyor. Ancak bütçenin çok büyük bir bölümünün Mitrovic'e harcanması dolayısıyla kiralık forvetler üzerinde duran transfer komitesi takım içinden çıkan Babel ve Talisca alternatiflerinin değerlendirilmesi halinde forvet transferi de yapmayabilir.

Kaynak: DHA

Etiket: Beşiktaş


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