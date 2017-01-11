Beşiktaş'ta Emenike bombası

12 Ocak 2017 01:33

Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği Emmanuel Emenike'nin Beşiktaş'la arası çok iyi olan menajer Ahmet Bulut'tan sürpriz bir hamle geldi...

Ahmet Bulut'un Atınç Nukan'ın bonservisinin alınmasının düşünülüp düşünülmediğini Ahmet Nur Çebi'ye sordu. Çebi böyle bir isteklerinin olmadığını sezon sonunda ancak konuşabileceklerini söyledi.

Ahmet Bulut bunun üzerine forvet aradıklarını bildiği Çebi'ye, Emenike'yi getirmeyi teklif etti. Emenike'nin İstanbul'dan ayrılmak istemediğini bu yüzden Londra ve Moskova'dan gelen teklifleri reddettiğini söyledi. Çebi ise Bulut'a teşekkür ederek asla böyle bir düşüncelerinin olmayacağını iletti.