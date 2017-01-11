11 Ocak 2017, Çarşamba
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Beşiktaş'ta 5 oyuncunun ayrılması gündemde!

Güneş'in forma şansı bulamayan oyuncuların gönderilmesi için yönetime rapor sunacağı belirtildi.


11 Ocak 2017 17:19

Beşiktaş'ta bazı oyuncuların takımdan gönderilmesi gündemde... Teknik direktör Şenol Güneş'in forma şansı bulamayan oyuncuların gönderilmesi için yönetime rapor sunacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta kadro yeniden şekilleniyor. Ryan Babel ve Matej Mitrovic transferinin yanısıra Veli Kavlak'ın takıma katılmasıyla oyuncu sayısı 26'ya yükseldi.

Ersan Gülüm'ün geri dönme ihtimali ve forvet transferi ile de futbolcu sayısının 28'e çıkması gündemde...

Avrupa Ligi ve Süper Lig'de mücadele edecek Beşiktaş için geniş kadro avantaj gibi gözükse de, teknik direktör Şenol Güneş durumu farklı değerlendiriyor.

Tecrübeli hoca forma şansı az olan oyuncuları göndermek için ilk adımı attı. Yönetim için rapor hazırlayan Şenol Güneş'in kadroyu 23 futbolcudan oluşturmak istediği dile getiriliyor.

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Olcay Şahan ile eski formuna kavuşması için sürekli oynayacağı bir takıma gönderilmesi düşünülen Rhodolfo'nun ayrılması sürpriz olmayacak.

Kerim Frei, Aras Özbiliz ve Veli Kavlak'ın da kadroda düşünülmediği öne sürülüyor.


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