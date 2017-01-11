Beşiktaşlı Tosic'in eşine tepki

11 Ocak 2017 16:59

Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa ülkesinde gündem olmaya devam ediyor.

Sırbistan'da bir şarkı yarışmasında jüri olan Jelena Karleusa, bir yarışmacının söylediği şarkı hakkında, "Hiç beğenmedim. Çok basit söyledin. Keza şarkı da aynı şekilde basitti." şeklinde yorum yapınca sözlerin sahibinden Jelena Karleusa'ya tepki geldi.

"SEN DE BENİM ŞARKIMI SÖYLÜYORDUN"

Jelena Karleusa'nın beğenmediği şarkının sözlerinin sahibi Semsa Suljakovic, Karleusa'nun bu sözlerine tepki gösterdi. Suljakovic, "Jelena Almanya'da konser verirken benim şarkılarımı söylüyordu. Kalkmış şimdi basit gibi kelimeler söylüyor. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum ama dikkat ederse iyi olur. Hem benim şarkımı söylüyor, hem de benim şarkımı söyleyen başka birisine sözleri için basit ifadeleri kullanıyor." diye konuştu.

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