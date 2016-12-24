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Beşiktaşlı taraftarlardan İbrahim Üzülmez'e 'Kalkın' tezahüratı

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile oynadığı karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.


24 Aralık 2016 21:29


Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile oynadığı karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.

Gaziantepspor forması giyen oyuncuların birkaç pozisyonda üst üste yerde kalmalarına tepki gösteren Beşiktaş taraftarları, 38. dakikada Abdülkadir'in suratına gelen top sonrası düşmesinin ardından İbrahim Üzülmez'e seslendi. Beşiktaş taraftarları eski oyuncularına ''İbo takımı ayağa kaldır'' şeklinde tezahürat yaptı.

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de tribünlerin tezahüratlarına tepkisiz kalmadı ve sahadaki oyuncularına dönerek ''Kalkın, kalkın'' şeklinde seslendi.

Beşiktaş taraftarı, İbrahim Üzülmez'in bu hareketinin ardından "Deli İbrahim'' şeklinde tezahüratta bulundu.

İbrahim Üzülmez, ikinci kez rakip oldu

Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, bu sezonun ilk yarısında eski takımı Beşiktaş'a ikinci kez rakip oldu.

Sezona Gençlerbirliği teknik direktörü olarak başlayan Üzülmez, bu kulüple yollarını ayırdıktan sonra Gaziantepspor'un başına geçti.

Beşiktaş, Üzülmez'in görev yaptığı dönemde deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmıştı.

İbrahim Üzülmez: Gerektiği gibi oynadık

Beşiktaş yenilgisi sonrası Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "İyi bir mücadele bekliyordum, mücadele ettik. Takımda bir canlılık olduğu ortaya çıktı. Zor maç olacağını biliyorduk. Vodafone Arena'da oynamamız gerektiği gibi oynadık. 4-5 tane net pozisyonumuz var. Öne geçsek, bizim için avantaj olabilirdi. Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ettim. 4 tane direkt oynayabilecek oyuncu kadroya katarsak, iyi olacak.  En az 2 stopere ihtiyacımız var. Herkesin içi rahat olsun, bu takım çıkışa geçecektir" dedi.

İbrahim Üzülmez ayrıca, "Oyuncuların vakit geçirmesinden yana değilim. Beşiktaş'ın Deli İbo'su olarak yere yatıp maç kazanmak istemem, böyle düşüncelere sahip olmam Böylesine sevdiğim bir taraftarın önünde böyle bir düşüncede de olamam. Bizim yapımızda yere yatarak maç kazanmak yok. Yatarak maç kazanacaksak, hiç kazanmayalım" dedi.

Etiket: beşiktaş, ibrahim üzülmez



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