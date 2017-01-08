08 Ocak 2017, Pazar
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Beşiktaş'ın yeni golcü adayı Pylyp Budkivsky

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün dün yaptığı açıklamadan sonra Eto'o defterini kapatan Beşiktaş, yeni golcü adaylarına yöneldi.


08 Ocak 2017 17:55

Shaktar Donetsk'in oyuncusu olan ve Anhzi'de kiralık oynayan Pylyp Budkivsky'inin menajerler tarafından önerilmesiyle Siyah-Beyazlılar bu oyuncuyu gündemine almaya karar vedi.

1.96 boyunda ve 24 yaşında olan Pylyp Budkivsky pivot santrafor özellikleri teknik direktör Şenol Güneş'in istediği golcü tipine uyuyor. Shaktar ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Budkivsky için hem Anzhi hem de Shaktar ile görüşerek transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Geçen sezon Zorya'da kiralık oynayan Budkivsky 34 maçta 17 gol atarken bu sezon Anzhi'ye kiralandı ve 22 maçta 5 gol attı.

Pylyp Budkivsky kimdir?

Anji Mahaçkale forması giyen 24 yaşındaki golcü futbolcu 1.96'lık fiziği ile dikkat çekiyor. Dev golcü'nün bonservisi Shakhtar Donetsk'de ancak Anji'de kiralık olarak forma giyiyor.

Piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Pylyp Budkivsky Illichivets Mariupol,     Zorya Luhansk ve Anzhi Makhachkala formaları giydi.

Profesyonel futbol kariyerinde 126 maça çıkan Budkivsky 34 gol attı. Özellikle son üç sezonda attığı gollerle dikkat çeken genç oyuncu bu sezon Rusya Ligi'nin ilk yarasında 22 maçta 5 gol attı.

Ukrayna A Milli Takımı'na da zaman zaman çağrılan Budkivsky 6 kez forma şansı buldu.

Kaynak: DHA

Etiket: Pylyp Budkivsky, beşiktaş


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