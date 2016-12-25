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Beşiktaş'ın transferdeki ilk adresi Deportivo!

Beşiktaş, son dönemde Deportivo La Coruna'dan 2 futbolcu ve 1 antrenör transfer etti.


25 Aralık 2016 14:10


Siyah-beyazlıların bu transferler için bonservis bedeli ödememesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Ara transfer dönemine hızlı başlayan Beşiktaş, Ryan Babel'i dün İstanbul'a getirdi. Sezon başında Fabri'yi bonservissiz olarak Deportivo'dan kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, şimdi de golcü oyuncu Babel'i yine bonservis ücreti ödemeden takıma dahil etti. Buna karşın Deportivo, Beşiktaş'tan herhangi bir ismi transfer etmezken, İspanyol ekibi, sezon öncesinde Galatasaray'la anlaşması sona eren Emre Çolak'ı, aynı şekilde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etmişti.

Beşiktaş'ın Avrupa'daki pilot takımı

Kasımpaşa forması giydikten sonra 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Ain'e transfer olan Ryan Babel, burada umduğunu bulamadı ve ardından İspanya'nın yolunu tuttu. Deportivo'daki performansının ardından Beşiktaş'ın transfer listesine giren golcü oyuncu, La Lig'daki son maçının ardından taraftarlara veda etti. Deportivo'dan transfer olup Tolga Zengin'den kaleyi devralan Fabricio da Beşiktaş'taki performansıyla dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Geçtiğimiz yıl La Liga'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 1 kez kadroya dahil edilen başarılı kaleci, sezon sonunda Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Son 6 ayda Deportivo'dan 1 kaleci ve 1 forvet transferi yapan Beşiktaş, İspanyol ekibini adeta pilot takımı görünümüne soktu.

Sambade de Deportivo'dan geldi

Slaven Bilic'in göreve gelmesinin ardından futbol direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen'in önerisiyle Deportivo'dan ilk transferini yapan Beşiktaş, kaleci antrenörü Jose Sambade'yi kadrosuna dahil etmişti. 3 yıl boyunca Beşiktaş'ta çalışan Sambade, geçtiğimiz yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Sözleşmesi bittikten sonra ülkesine dönmek istediğini belirten Sambade'ye yönetim teşekkür ederek plaket vermişti. Deportivo'dan son dönemde 1 kaleci antrenörü ve 2 futbolcu transferi yapan siyah-beyazlı takım, İspanyol ekibine ise bonservis bedeli ödemeyerek önemli bir başarıya imza attı.

Kaynak: İHA

Etiket: Beşiktaş, Deportivo



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