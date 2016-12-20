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Beşiktaş'ın Fabian Balbuena sürprizi

Brezilya'ya Cruzeiro forması giyen Manoel için girişimler yapan Beşiktaş, Corinthians forması giyen Paraguaylı Fabian Balbuena'yı da gündemine aldı.


21 Aralık 2016 00:26


Beşiktaş, stoperi Brezilya'dan almaya kararlı. Beşiktaş Brezilya'da ilk olarak Cruzeiro forması giyen Manoel Messias'ın kapısını çaldı.

Ancak Manoel Messias konusunda ortaya çıkan rakamlar Beşiktaş'a geri adım attırdı. Manoel'in haklarının yüzde 50'sini bulunduran Atletico PR kulübü, Manoel için teklif almadıklarını ve kimsenin kendileriyle görüşmediğini açıkladı.

Beşiktaş'ın Manoel dışında Brezilya'da görüştüğü stoperin ise Fabian Balbuena olduğu öğrenildi.

Corinthians forması giyen Paraguaylı stoper Fabian Balbuena'nın menajer Marco Kırdemir tarafından önerildiği bildirildi.

Fabian Balbuena kimdir?

25 yaşında Paraguaylı stoper Brezilya'da Corinthians forması giyiyor. Fabian Balbuena, 2016 yılının ilk aylarında Libertad takımından Corinthians'a transfer oldu.

1.88 boyundaki Fabian Balbuena, bu sezon takımıyla 19 maça çıktı.

Fabian Balbuena'nın Corinthians takımı ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Şenol Güneş transferleri hemen istiyor

Beşiktaş yönetim bir sol stoper bir de sol açık almak için kolları sıvamış durumda.

Şenol Güneş'in istediği oyuncular ile yönetimin anlaştığı oyuncular yüzünden bir gerginlik devam ederken, amaç transferlerin 4 Ocak'a kadar hazır hale gelmesi.

Sezon başında transferlerin gecikmesiyle yeni futbolcuların bazılarının takıma geç katılması sonucu sistemin oturmasında yaşanan zorluklar Şenol Güneş'i harekete geçirdi. Tecrübeli teknik adam aynı sıkıntıların tekrarlanmaması için transferlerin hazırlık kampı başlangıcına kadar takıma katılmasını şart koştu.

Kaynak: Fotospor

Etiket: fabian balbuena, beşiktaş



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