18 Ocak 2017, Çarşamba
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Beşiktaş'ın en iyisi Marcelo Guedes

Beşiktaş'a geçen sene devre arasında transfer olan Marcelo Guedes, savunmadaki başarılı performansıyla siyah-beyazlı formayı bırakmıyor. Başarılı stoper gösterdiği performansla değerini de ikiye katladı.


18 Ocak 2017 12:24

Brezilyalı stoper, 2015-2016 sezonunun devre arasında Hannover 96 takımından Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı takım o dönemde Ersan Gülüm'ün Çin'e transfer olması ve Rhodolfo'nun da çapraz bağlarının kopmasının ardından Marcelo'yu takıma dahil etmişti.

Savunmada istikrar

Siyah-beyazlı takıma geldiği günden bu yana istikrarlı performansıyla dikkat çeken Brezilyalı stoper, Teknik Direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmez isimleri arasına girdi. Geçen sene ara transfer döneminde takıma katılan Marcelo, 2015-2016 sezonunda Süper Lig'de 14 kez ilk 11'de forma giydi ve 1260 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupası'nda da yıldız futbolcu 2 müsabakada ilk 11'de forma giydi.

24 maçın tamamı ilk 11

2016-2017 sezonunda ise ligde geride kalan 17 haftada sadece sarı kart cezalısı olduğu için bir maç kaçıran 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan 16 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. 1440 dakika çimlere ayak basan Marcelo, takımı adına da 2 gol kaydetti. Başarılı stoper Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 1, Süper Kupa'da da 1 maçta forma giydi. Toplamda Marcelo Guedes, oynadığı 24 maçın tamamında Şenol Güneş tarafından ilk 11'de tercih edildi ve 2190 dakika sahada kaldı. Marcelo bu maçlarda 2 gol atarken, 5 sarı kart gördü.

Kaynak: İHA

Etiket: Beşiktaş, Marcelo Guedes


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