30 Aralık 2016, Cuma
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Beşiktaş'ın bombaları: Martinez ve Torres

Beşiktaş, Kamerunlu golcü Samuel Eto'o için yürütülen görüşmeleri askıya alırken, Jackson Martinez'e odaklandı.


30 Aralık 2016 09:52


Siyah-beyazlılar, Antalyaspor’un Eto’o’ya karşılık Kerim Frei veya Necip Uysal’da ısrar etmesi nedeniyle planlarında değişiklik yaptı. İlk etapta Çin’de top koşturan Martinez’i kiralamayı düşünen yönetimin, Fernando Torres’le de masaya oturacağı aktarıldı.

Golcü transferinde Samuel Eto’o ile el sıkışmasına rağmen Kamerunlu forvete karşılık verilecek futbolcular konusunda Antalyaspor’la bir türlü anlaşma sağlayamayan Beşiktaş Yönetimi bu transferi şimdilik askıya aldı. Eto’o ile ilgili görüşmeleri 2017 yılına bırakan siyah-beyazlılar bir kez daha sonuç alınamaması durumunda listesindeki alternatif isimlerle temasa geçecek.

Bir süredir Çin’de top koşturan Jackson Martinez’i gündeminde tutan Kartal, Fernando Torres’le de ilgileniyor. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın, Eto’o’ya karşılık istediği Kerim Frei ve Necip’in gitmeyi kabul etmemesi yüzünden siyah-beyazlılar daha farklı bir strateji çizecek.

Kısıtlı bütçe nedeniyle transferde fazla açılmak istemeyen yönetim Jackson Martinez’i liste başına alacak. Eto’o olmazsa bu oyuncuyu kiralamayı planlayan yönetim, hedefe ulaşamazsa rotayı bu kez Fernanda Torres için İspanya’ya çevirecek. Burada Atletico Madrid’in gözden çıkardığı İspanyol golcüyle masaya oturacak olan siyah-beyazlıların, Premier Lig’den bazı isimlerle de yakından ilgilendiği aktarıldı.

Stoke City’de kiralık oynayan Manchester City’li golcü Wilfred Bony’yi hedefleri arasında tutan siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli forveti sezon sonuna kadar kiralamayı planladığı iddia edildi.

42: Atletico Madrid’den şubat ayında Evergrande’nin yolunu tutan Jackson Martinez için Çinliler 42 milyon euro bonservis ücreti ödemişti.

Kaynak: Milliyet



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