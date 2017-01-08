Beşiktaş'ın B planı: Simone Zaza

08 Ocak 2017 01:04

Slaven Bilic'in tavsiyesi ile Matej Mitrovic'e imza attıran Beşiktaş'a Hırvat teknik adamın ikinci sürprizi ise Simone Zaza...

Bilic, yaklaşık bir ay önce Başkan Fikret Orman'la yediği yemekte Andre Ayew'i veremeyeceğini ama başka oyuncular konusunda yardımcı olabileceği sözünü vermişti.

Samuel Eto'o konusunda Antalyaspor'un şok kararı üzerine Fikret Orman, B planını devreye soktu. Bilic'i aradı. Kadroda düşünmediği Zaza'nın kiralanması konusunda nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini sordu.

Beşiktaş'ın ikna etmesi durumunda Bilic'in Zaza'nın kiralık anlaşmasının bozulması ve Juventus'un iknası konusunda da yardımcı olma sözü verdiği bildirildi.

Eto'o'yu ilk günden beri istemeyen Güneş'in merkezde oynayabilecek ve Gomez gibi sırtı dönük top alabilecek oyuncu profiline uyan UEFA Avrupa Ligi'nde oynayabileceği için Zaza'ya olumlu baktığı öğrenildi.

Simone Zaza kimdir?

25 yaşındaki Simone Zaza, Atalanta altyapısında yetişti. Daha sonra Sampdoria, Ascoli, Juventus ce Sassuolo takımlarında forma giydi.

Juventus, sezon başında Zaza'yı West Ham United'a kiraladı. Simone Zaza, bu sezon 11 maçta forma giydi ve hiç gol atamadı.

Simone Zaza, 16 kez İtalya milli takımının da formasını giydi.