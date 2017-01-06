06 Ocak 2017, Cuma
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Beşiktaş'ın aklı Vida'da!

Savunmasını Mitrovic’le güçlendiren Beşiktaş’ta Vida aşkı bitmiyor. Dinamo Kiev’e son olarak 2 milyon Euro kiralama teklifi sunan Kartal, Ukrayna ekibinden olumlu geri dönüş aldı. Kampa katılması için yoğun uğraş verilen Vida’nın transfer olması halinde stoperde Şenol Güneş’in tam 6 farklı alternatifi olacak.


06 Ocak 2017 09:31


Süper Lig’in ilk yarısında savunma hattında önemli sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, stoper listesinde yer alan 5. isim Matej Mitrovic’le kadrosunu takviye ederek bir nebze olsun rahatladı. Fakat teknik direktör Şenol Güneş’in aklı Dinamo Kiev forması giyen bir diğer Hırvat stoper Domagoj Vida’da kaldı. Listede yer alan Rakitsky, Badstuber ve Massias’ın yüksek maliyetleri sebebiyle vazgeçen Siyah-Beyazlılar, genç oyuncu Mitrovic’in gelmesiyle yetinmeyerek Vida konusunu yeniden gündemine aldı.

Fiyat yükseltilebilir

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’le bir kez daha temas kuran Beşiktaş yönetimi, 7 milyon Euro’luk bonservis bedelini fazla bulduğu 27 yaşındaki milli yıldız için bu kez oldukça makul bir kiralama teklifi sundu. Kiev’de bu sezon 24 maça çıkan ve 2 gol, 1 asist üreterek kalitesini konuşturan stoper konusunda Ukrayna yönetiminden olumlu geri dönüş alan Beşiktaş’ın 2 milyon Euro kiralama bedeli önerdiği öğrenildi. Tarafların rakam üzerindeki pazarlığının tüm hızıyla sürdüğü öğrenilirken, Siyah-Beyazlılar’ın yıldız oyuncuyu kamp dönemine yetiştirebilmek adına fiyatta makul bir yükseltmeye gidebileceği kaydedildi.

6. stoper...

Hırvat stoper Mitrovic’in kadroya dahil olmasıyla Beşiktaş’taki stoper sayısı Rhodolfo, Marcelo, Dusko Tosic ve Atınç Nukan’la birlikte 5’e yükselmişti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda doludizgin devam eden Kara Kartal’ın Vida transferinde mutlu sona ulaşması halinde kadrodaki stoper sayısı 6’ya yükselmiş olacak ve rotasyon yapmayı gelenek haline getiren teknik patron Şenol Güneş’in kadro tercihinde eli bir hayli rahatlamış olacak.

Kaynak: Fanatik

Etiket: Mitrovic, Dinamo Kiev, Beşiktaş, Vida



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