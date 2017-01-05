05 Ocak 2017, Perşembe
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Beşiktaş'ın 3. transferi kim olacak? 5 Ocak Perşembe

5 Ocak Perşembe son dakika Beşiktaş transfer haberleri siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük merak konusu. Ara transfere hızlı giren ve Babel ile Mitrovic'i kadrosuna katan Beşiktaş iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Kara-kartal kimi alacak kimi gönderecek. İşte son gelişmeler...


05 Ocak 2017 11:39


Önce Babel ardından Mitrovic'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Golcü arayışlarını sürdüren siyah-siyah beyazlılarda Eto'o ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Başkan Fikret Orman'ın Antalyaspor ile görüşmeleri bizzat Antalya'da sürdürüyor. İşte 5 Ocak Perşembe son dakika Beşiktaş transfer haberleri...


7 KULÜPTEN TEKLİF ALDI

Beşiktaş Yönetimi’nin Borussia Dortmund’tan proje transfer olarak renklerine kattığı Oğuzhan Aydoğan, siyah-beyazlı kulüpte henüz şans bulamadı ama transfer teklifleri konusunda rekor kırdı! 19 yaşındaki oyuncunun 7 kulüpten teklif aldığı ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'A SAMBACI FORVET

Beşiktaş kulübü transfer çalışmalarını sürdürürken, akıllarda hiç olmayan bir isim konusunda bombayı patlattı.

Ara transfer döneminde Ryan Babel ve Rijeka'dan stoper Mitrovic'i renklerine bağlayan siyah beyazlılar, sezon sonu için Palmeiras'ın 24 yaşındaki forveti Dudu'nun sezon sonunda transferi için her konuda anlaşma sağladı.

YENİ TRANSFER İSTANBUL'DA

Beşiktaş’ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Matej Mitrovic, İstanbul’a geldi. Tarifeli uçakla Zagrep’ten Atatürk Havalimanı’na gelen genç stoperi, kulüp yetkilileri karşıladı.

ETO'O İÇİN GÖRÜŞME YAPILDI

Başkan Fikret Orman Eto'o transferinde bizzat devreye girerek, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile pazarlık masasına oturdu. 1,5 saatlik zirvede Orman'm ilk olarak 1 milyon euro ve Ömer Şişmanoğlu'nu takasta vermeyi teklif ettiği belirtildi.

PARA KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

Öztürk ise Ömer'in yanı sıra sezon sonuna kadar kiralık bir oyuncu daha ve 2.5 milyon euro istedi. Orman pazarlıklar sonrasında parayı 1.5 milyon euroya çıkartabileceğini ve takasta sadece Ömer'i verebileceğini belirtti. Öztürk ise "Yönetimde aldığımız bir karar var. Gelinen son nokta onun altında. Benim bu teklife hemen cevap vermem doğru olmaz. Konuyu bir de yönetimle görüşeyim, kararımızı ondan sonra verelim" karşılığını verdi.(Skorer)

1- Ömer Şişmanoğlu
Sezonun ilk yarısında çok fazla forma şansı bulamadı. Kiralık olarak başka bir takımda forma giymesi gündemde ancak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Ömer Şişmanoğlu'nun ayrılmasına sıcak bakmıyor.

2- Kerim Frei

Süper Lig'de istediği şansı bulamadı. Şenol Güneş Kerim'e özellikle kupa maçlarında oynattı. Devre arasında başka bir takıma kiralanması sürpriz olmaz.

3- Rhodolfo

Beşiktaş mutlaka yeni bir stoper transfer etmeyi düşünüyor. Eğer bu transer gerçekleşirse Rhodolfo takasta kullanılabilir ya da kiralık olarak gönderilebilir.

4- Veli Kavlak

Uzun süredir sakatlığı devam ediyordu takımdan gönderilmesi gündemde

BEŞİKTAŞ İLE İSMİ ANILAN FUTBOLCULAR

1- Ryan Babel

Deportivo'da harika bir ilk yarı geçiren Babel'in transferi bitti. Siyah-Beyazlılar Babel transferini resmen açıkladı.

2- Manoel Messias

Beşiktaş, Cruzeiro’da forma giyen 26 yaşındaki stoper Manoel Messias transferinde son aşamalara geldi.

3- Nicolas Lombaerts

Zenit ile sözleşmesi Haziran 2018'de bitecek olan Lombaerts bu sezon toplam 12 resmi maçta 916 dakika süre aldı. Rus ekibi 31 yaşındaki Belçikalı oyuncunun bonservisi için 3 milyon Euro talep ediyor.

4- Yaroslav Rakitsky

Listedeki bir diğer isim olan Shaktar Donetskli Yaroslav Rakitsky için de Ukrayna'dan oldukça yüksek bir bonservis talebi alan yönetim 2 yıldır stoper transferinde yaşanan sıkıntıları da göz önünde bulundurarak istenen 7-8 milyon Euro'yu ödeyip ödememeyi tartışıyor. Oyuncu için şu an Ukrayna ekibine önce kiralama ve UEFA denetimin kalkacağı yaz transfer döneminde satın alma için teklif sunulmuş durumda.

5- Zapata

2 sezondur Beşiktaş'ın sürekli gündemine gelen ancak Milan'da kalmayı tercih eden Kolombiyalı stoper için yeniden girişimde bulunma kararı alan transfer komitesi, oyuncunun Milan'da hiç şans bulamamasını koz olarak kullanma amacında.

6- Mario Gomez

Golcü futbolcunun ismi sürekli Beşiktaş ile anılmaya devam ediyor. Devre arasında siyah-beyazlı takım yeni girişimlerde bulunabilir.

7- Samuel Eto'o

Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor. Sezon başında Antalyaspor'un istediği bonservis ücreti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

8- Tunay Torun

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki futbolcunun ismi Beşiktaş ile anılmaya başlandı.

9- Felipe Aguilar

23 yaşındaki Kolombiyalı son 2 sezonda Atletico Nacional formasını 35 maçta giyerken, golle buluşamadı.​ Siyah-beyazlı takımın alternatifleri arasında

10-Holger Badstuber​

Bayern Münih'te forma giyen 27 yaşındaki Holger Badstuber, Bayern Münih'te forma şansı bulma ihtimalinin düşük olması nedeniyle Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı iddia ediliyor.

11- Wilfried Bony

Forvet arayan Beşiktaş, Stoke City forması giyen 28 yaşındaki golcü için girişimlerini hızlandırdı.

12- Matej Mitrovic

Rijeka forması giyen Hırvat stoper Beşiktaş'ın ikinci tranfseri oldu.



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