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Beşiktaş'ı zorlu şartlar bekliyor

Beşiktaş, ligin 17. haftasında Osmanlıspor maçı ile ikinci yarıya merhaba diyecek. Siyah-beyazlıları Ankara'da zorlu hava şartları bekliyor.


15 Ocak 2017 14:14

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Ankara deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak.

Zorlu hava şartları

Ligin ilk devresi olarak ön görülen 16. haftalık periyotu lider Medipol Başakşehir'in ardından ikinci sırada tamamlayan siyah-beyazlı takım, ligin ikinci devresine Osmanlıspor maçıyla başlayacak. Bu yılın önemli çıkış yapan takımları arasında yer alan Osmanlıspor'a konuk olacak olan Kara Kartal'ı Ankara'da soğuk hava şartları bekliyor. Maçın oynanacağı saatlerde Osmanlı Stadı'nda havanın -7 ile -10 derece arasında olması beklenirken, Ankara'da karla karışık yağmur yağması kuvvetle muhtemel. Zeminin de kısmen normal şartlara göre sert olacağı ön görülürken, özellikle sakatlık endişesinden dolayı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in oyuncularına dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş'a tek yol 3 puan

Ligde liderlik yolunda yarıştığı takımlar olan Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın haftayı 3 puanla kapatması, siyah-beyazlı takımı Ankara'da galibiyete zorluyor. Medipol Başakşehir 1 maç fazlasıyla zirvede 39 puanla yer alırken, Galatasaray'da yine maç fazlasıyla 36 puanla ikinci sıraya yükselmiş durumda. 35 puanlı Beşiktaş, Osmanlıspor'a karşı ise puan ya da puanlar için mücadele edecek. Zira eğer siyah-beyazlı takım eğer puan kaybederse zirve yarışında büyük yara almış olacak.

Kaynak: İHA

Etiket: Beşiktaş


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