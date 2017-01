'Beşiktaş'ı yensek yerlere yatardım'

07 Ocak 2017 11:44

Süper Lig’de eleştirilerle hocalık kariyerine başladı. Banko düşer denilen Gençlerbirliği’ni şaha kaldırdı, 28 maçta 43 puan topladı. Arkasında ise devlerin talip olduğu bir oyuncu topluluğu, Avrupa’nın da en az gol yiyen takımlarından birini bıraktı.



İbrahim Üzülmez için Gaziantep kariyeri de yine eleştirilerle başladı. Beşiktaş maçında, takımına ‘ayağa kakın’ uyarısı yaptığı için hedef adam haline gelen, “Eski takımına yaranmaya mı çalışıyor!” diye eleştirilen İbrahim Üzülmez, cevabını yolladı:



‘Jubile yüzünden buruğum’



“Ben Beşiktaş’tan jubile yaparak ayrılmadım, bu yüzden içim hep buruk kaldı. Duygusal bir ayrılıktı. Benim karakterimde yere yatarak maç kazanmak yoktur, benim takımımda da olmaz. Rakip kim olursa olsun o karakterde bir oyuncum da yok. Kaçırdığımız gollerden sonra üstümü başımı yırttım Beşiktaş maçında. Büyük takımda oynayıp da eski takımına karşı bu kadar agresif olan hoca yoktur. Ben şu an Gaziantepspor’un ekmeğini yiyorum. Böyle bir düşünce olabilir mi! Ben takımımı koruyorum. Benim oyuncum da bunu kabul etmez. Maçtan iki gün önce takımımı Beşiktaş’a karşı nasıl motive ettiğimi oyuncularım biliyor. Beşiktaş’ı seveceğim tabii ki. Kaptanlık yaptım. Ancak şu anda varım yoğum Gaziantepspor için. Maçtaki görüntüler bunu anlatıyor zaten.”



‘Aslolan taraftardır’



“Taraftarımıza sesleniyorum. Gaziantepspor’a yalnızca sosyal medyada sahip çıkmayın. Takımınıza statta destek olun. İbrahim Üzülmez’in içini Allah biliyor. Kazansaydım, orada attığım golden sonra nasıl sevindiğimi, yerlere yattığımı herkes görecekti. Böyle küçük detaylarda boğulmasınlar. Takıma sahip çıkın. En ufak yanlışa tepki gösteriyorsanız, tribünleri de doldurun. Biz gelip geçiciyiz. Aslolan taraftar. Gaziantep’in asıl taraftarı da yatarak maç kazanmak istemez. Çok dobra bir taraftarı var Gaziantep’in. Sakatlıktan dolayı oyuncularım yerde yattı. 30. dakikada vakit geçirmek mi olur! Kim ne düşünürse düşünsün. Biz sadece bu takımı ayağa kaldırmayı düşünüyoruz.”



‘Ben zoru severim’



“Gaziantepspor’da gösterdiğim performansla Beşiktaş’a transfer olmuştum. Bunda Antep’in emeği büyüktü. Gençler’den ayrılınca teklif geldi başkanımızdan. Gençler’i ayağa kaldıran İbrahim Üzülmez’in neden Gaziantepspor’u aynı şekilde ayağa kaldırmasın düşüncesi hakim oldu. Son 7 maçı kaybetmiş bir takım var. 27 senenin en başarısız sezonu. Risk mi, yine risk. Ama ben her zaman zorlukları sevmişimdir ve başarmışımdır. Rize maçında 1.200 taraftar vardı. Bu zorlu süreçte takıma sahip çıkılması gerekiyor. Herkes taşın altına eline sokacak. Yalnız İbrahim Üzülmez’le olmaz. Ben camiaya, yönetime, taraftara güvenerek geldim”



'Acemi hoca, yaşlı Selçuk'



“Selçuk Şahin’i ben Gençlerbirliği’ne istediğimde yalnızca futbol kamouoyundan değil yönetimden de çok eleştiri aldım. Yalnızca o değil; Aydın Karabulut, Serdar Gürler, İrfan Can Kahveci, Ahmet Oğuz, Ahmet Çalık... Bugün hepsi Türk futbolunun önemli oyuncuları haline geldi. Gençler’den ayrıldıktan sonra bir oyuncum aradı, hüngür hüngür ağlamaya başladı. O zaman dedim ki, ‘sadece bu oyunculara performans katmamışız, yüreklerine de dokunabilmişiz’. Ben de çok duygulandım. Bana bu gurur yeter. İlhan başkanla zaman zaman birbirimize girmemize rağmen çok başarılı ve iyi biri. Onu çok ama çok seviyorum. Ümit Özat hoca da çok başarılı olacaktır, buna da inancım tam.”



‘Sefa da damga vuracak’



“Evelemeden gevelemeden doğruları da konuşacağız. Selçuk geldiğinde, ‘Bu takım acemi hoca, yaşlı Selçuk’la banko düşer’ dendi. 28 maçta 43 puan topladık. Selçuk yalnızca saha içinde değil, saha dışında da abilik yaptı. Şimdi Sefa’yı aldık. O da aynı şekilde yeniden ortaya çıkacak. Oynamadan gelen oyuncuyu ayağa kaldırmak konusunda bir misyonum var ve bu devam edecek.”



‘Portekiz çetesi gibi’



“Futbolcu memur zihniyeti içerisinde olursa başarı gelmez. Bunu bizzat yaşadım. Herkes hatırlasın. Beşiktaş’a Portekiz çetesi gelmişti. Quaresma, Simao, Fernandes, Almeida... Bir yanda Guti... Herkes açık ara şampiyon dedi. Ama beklentilerin uzağında kaldık. Takım olamadık çünkü. Antep’te önce takım olacağız, sonra da başarıyı yakalayacağız.”



‘Yine tesiste kalacağız’



“Gençlerbirliği’nde tesiste yatıp kalktık. Gaziantepspor’da da aynı şekildeyiz. İki hafta kaldık, bir kere traş olmaya çıktık o kadar. Şu anda tüm mesaimizi bu takıma ayıracağız ve Gaziantepspor’u hak ettiği noktaya getireceğiz.”