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Beşiktaş'ı karıştıran Jorge Jesus iddiaları

Bir süredir Şenol Güneş'in Fatih Terim'in yerine milli takıma gideceği kouşuluyor...


14 Ocak 2017 02:02

Yönetim ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli teknik adamın önüne yeni bir sözleşme koymadı. Gündeme bile gelmedi. Bu dedikoduların arifesinde Portekiz'den Diario Noticias sürpriz bir iddia ile gündemi sarstı: Beşiktaş, gelecek sezon için Jorge Jesus'a teklif yaptı.

Beşiktaş’tan bu habere yalanlama gelince bizde haberin altında imzası olan Carlos Nogueira’dan bilgi almak istedi.

Haberinin yalanlandığı söyleyip, topu Nogueira'nın göğsüne bıraktık:

Haberimin arkasındayım. Beşiktaş Başkanı transfer görüşmeleri için Aralık'ın 9'undan 12'sine kadar Lizbon'daydı... Benfica Başkanı Felipe Veira'nın konuğu oldu. Önce Jonas'ı istedi. Anlaşamadılar. Ortak bazı inşaat işlerini  konuştuklarını duydum. Teyit edemem. Türk Başkan, Talisca'nın bonservisini de istedi. Ama çok düşük bir rakam önerdi. Anlaşama olmadı. Vieira, Türk başkanı Sporting derbisine davet etti. Maçı beraber izlediler.

Türk Başkan bir gün sonra Jorge Mendes ve 2 ortağıyla buluştu. O yemekte Luis Correira ve Sergio Alves'le bir de Türk menajer vardı. Zaten yemeği de Türk menajer ayarladı. Mendes kısa bir süre kaldı. Türk Başkan Quaresma'nın takımda devam etmesini istedi. Mendes'in küçük ortağı Alves kabul etti. Türk Başkan forvet aradıklarını söyledi. Alves, Türk Başkana, Braga'da oynayan Ahmet Hassan'ı önerdi. Aradıkları oyuncu olduğunu söyledi. Sanırım Türk Başkana Hassan'ın fiyatı pahalı geldi. Çünkü görüşme olmadı.

Sizin merak ettiğiniz kısım ise konuşmanın sonunda gerçekleşti. Türk Başkan gelecek sezon yeni bir teknik adamla çalışmayı düşündüklerini söyledi. Jorge Jesus'u çok beğendiğini anlattı. Alves ise Jesus için daha önce F.Bahçe'den teklif aldıklarını ama Portekizli teknik adamın kabul etmediğini söyledi. Orman ise kabul etmesi durumunda şu an kazandığının 2-3 katını vermeyi kabul edeceğini, çünkü hedefinin Avrupa'dan kupa kazanmak olduğunu anlattı. Alves bunu bir teklif olarak mı kabul etmeleri gerektiğini sordu. Türk Başkan ‘elbette’ dedi.

Kaynak: Fotospor

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