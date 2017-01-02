02 Ocak 2017, Pazartesi
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"Beşiktaş'ı evlatları kurtaracak"

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, altyapıdan oyuncu yetiştirmenin önemine dikkat çekerek, “Avrupa’da kendi evlatlarımızla kupa kaldırmak istiyoruz” dedi.


02 Ocak 2017 10:29


Beşiktaş, Şenol Güneş liderliğinde kazanılan şampiyonluğu devamlı hale getirmek için düğmeye bastı. Mevcut ekonomik şartlar çerçevesinde sürekli kupalar kazanacak bir sistem oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar, işe başladı.

Kulübün Basın Sözcülüğünü de yürüten, Altyapı, Yapılanma ve Scouting'den Sorumlu Yönetici Metin Albayrak, SÖZCÜ'den Ali Aydın’a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Babadan oğula yönetici Albayrak'a göre Beşiktaş'ın kurtuluşu kendi evlatlarında:

“Geçmişimizdeki büyük başarıları kendi yetiştirdiğimiz oyuncularımızla elde ettik. Beşiktaş, ne zaman diğer kulüpler gibi oldu, o zaman başarısızlaştı. Futbolu yeniden yapılandırıyoruz. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. İyi futbolcu getirmek büyük paralar istiyor. Ekonomik şartlar belli. Altyapıda fiziki şartları yeniledik. Yapmamız gereken, farklı yaş gruplarından oyuncuların en iyi şekilde gelişimlerini sürdürmek. Çocuklarımıza laik, Beşiktaş eğitimi veriyoruz. Bütün Beşiktaşlıların gurur duyacağı ‘Beşiktaş Akademisi'ni kuruyoruz. Soyunma odalarını, duvarları geçmişte altyapımızdan çıkmış ve başarılı olmuş isimlerin fotoğraflarıyla donatarak, ‘siz de başarabilirsiniz' mesajı vermeye çalışıyoruz. Hedef, 3-6 yıl içinde altyapıdan sonuç almak. Her sene şampiyonluk kovalamak. Avrupa'da kupa kaldırmak. Bu hedeflere kendi çocuklarımızı hazırlayabilmek çok önemli. Eski oyuncumuz Gökhan Keskin, altyapının başında.”

Etiket: Beşiktaş Metin Albayrak



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