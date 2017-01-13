13 Ocak 2017, Cuma
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Beşiktaş'a sürpriz sol bek!.. Ridgeciano Haps imzalıyor

Beşiktaş, Şenol Güneş'in aradığı sol beki Hollanda'da buldu. Siyah-beyazlılar, AZ Alkmaar takımında forma giyen Ridgeciano Haps ile anlaştığı iddia edildi.


13 Ocak 2017 01:01

Caner Erkin'in yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Adriano'nun o bölgede sezonu tek başına götüremeyeceğini düşünen Şenol Güneş, sezon sonuna kadar alternatif olabilecek bir sol bekin transfer edilmesini istiyor. Beşiktaş'ın scout ekibi geniş bir araştırma yaptı ve AZ Alkmaar'a oynayan Ridgeciano Haps'ta karar kılındı.

Siyah-beyazlılar, Ridgeciano Haps için kulübü AZ Alkmaar'a resmi teklifini sundu. Özellikle bu sezon sergilediği performansla Hollanda Milli Takımı'nı da zorlayan 23 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı. Hollanda basınına konuşan Haps, 'Türkiye'ye transfer olur muyum? açıkçası bilmiyorum. Ama buradaki görevim henüz bitmedi. Bu sezon iddialıyız. UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Transferimde ne olur bilmiyorum, kulüp karar verecek' dedi. Oyuncunun bonservis bedeli 2.5 milyon Euro civarında.

Ridgeciano Haps kimdir?

23 yaşındaki Hollandalı oyuncu AZ Alkmaar'ın alt yapısından yetişti. Bu sezon toplamda 25 resmi maçta foram giydi 1 gol, 4 asist yaptı. AZ Alkmaar'da toplamda 88 resmi maçta forma giydi 8 gol, 10 asist yaptı.

 

Kaynak: Fotospor

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