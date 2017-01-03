03 Ocak 2017, Salı
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Beşiktaş’a Hırvat stoper: Matej Mitrovic

Beşiktaş, aradığı stoperi Hırvatistan Ligi’nde buldu. Siyah-Beyazlı yönetim, HNK Rijeka’da forma giyen stoper Matej Mitrovic ile 3+1 yıllığına prensipte el sıkıştı.


03 Ocak 2017 13:27


Beşiktaş, aradığı stoperi Hırvatistan Ligi’nde buldu. Siyah-Beyazlı yönetim, HNK Rijeka’da forma giyen stoper Matej Mitrovic ile 3+1 yıllığına prensipte el sıkıştı.

Cibalia’da başlayan kariyerinin ardından Rijeka’ya geçen 23 yaşındaki futbolcu, Hırvatistan Milli Takımı’nda da görev yaptı.

Oynadığı oyun stiliyle agresif bir tavır sergilemeyen Mitrovic’in, fazla kart görmemesi de avantaj. Bir dönem Siyah- Beyazlılar’ın teknik direktörlüğünü yapan Slaven Bilic, o dönemde Mitrovic’i istemiş, fakat alamamıştı. West Ham’ın hocası Bilic, bu kez başkan Fikret Orman’ı arayarak, Mitrovic’i tekrar düşünmelerini istedi ve bu transferin tekrar gündeme gelmesini sağlayan isim oldu.

Kaynak: Fanatik



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