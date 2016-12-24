24 Aralık 2016 11:40

Beşiktaş'ın Atiba'ya alternatif olarak Benfica'da fazla forma şansı bulamayan Celis'i istediği iddia edildi. Dinamo Kiev, Nacional, Chaves ve Club Brugge'un da diğer adaylar olduğu gündeme getirildi.

34 yaşına gelen Atiba'nın yerine şimdiden arayışlara giren siyah-beyazlılar, ibreyi tekrar Portekiz'e çevirdi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 2.3 milyon Euro bonbservis bedeli karşılığında Kolombiya'nın Junior FC takımında transfer edilen Celis, Benfica'da tolmada 5 resmi maçta sadece 131 dakika görev yapabildi. Talisca'nın transferinde Benfica ile iyi bağlar kuran Beşiktaş'ın Portekiz kulübünün kapısını bu oyuncu için devre arasında çalacağı belirtildi.

Celis kimdir?

23 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Kolombiya'nın Junior FC takımının altyapısında yetişti. Toplamda 47 resmi maçta forma giydi ve 3 gol attı. Sergilediği etkili performansla Benfica'nın gözüne çarptı ve Portekiz'e transfer oldu. 6 kez Kolombiya Milli Takımı'nda görev yaptı.