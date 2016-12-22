23 Aralık 2016, Cuma
> Beşiktaş > Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor

Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor

AS'ın Güney Amerika versiyonu Beşiktaş için Venezuela'nın Messi'si olarak gösterilen Yeferson Soteldo ismini ortaya attı.


22 Aralık 2016 00:53


AS'ın Güney Amerika versiyonu Beşiktaş için Yeferson Soteldo ismini ortaya attı.

Gazete, Venezuela'nın Zamora takımında forma giyen 1997 doğumlu Yeferson Soteldo'yu Beşiktaş'ın gündemine aldığını iddia etti.

Bilindiği üzere kanat oyuncusu arayan Beşiktaş, Ryan Babel ile görüşmelerini sürdürüyor.

19 yaşındaki ve 1.60 boyundaki Yeferson Soteldo, Venezuela'nın Messi'si olarak gösteriliyor. Yeferson Soteldo, Huachipato takımında forma giyiyor. Yeferson Soteldo'nun mevkisi ise sağ kanat...

Şenol Güneş'ten Kerim'e uyarı

Bu arada Beşiktaş bir yandan kanat oyuncu ararken, Şenol Güneş ise elindeki isimleri parlatmaya çalışıyor.

Her hafta üzerine koya koya giden Kerim Frei'nin kulağı Bolu dönüşünde teknik direktör Şenol Güneş tarafından çekildi.

Tecrübeli teknik adam genç oyuncusunu, final paslarını çevre kontorlünü yaparak vermesi konusunda uyardı. Ayrıca Kerim'e, daha fazla orta yapması talebinde bulunurken, ''sen kanat oyuncususun. Birinci vazifen orta'' talimatı verdi.

Boluspor maçında da golünü atan Kerim Frei, kupadaki gol sayısını 4'e yükseltti.

Kaynak: AS - Fotospor

Etiket: Yeferson Soteldo, beşiktaş



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Ryan Babel gerginliği bastı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Sosa transferinde son dakika

Sosa transferinde son dakika


İşte Advocaat'ın B planı!
Talisca'dan müjde!
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek
Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor
Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Ryan Babel gerginliği bastı!


EN ÇOK OKUNANLAR
Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Menemen Belediyespor i...
Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi - Kolbeinn'in yerine Edu Vargas ile anlaşan ve Şilili golcü...
Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor - AS'ın Güney Amerika versiyonu Beşiktaş için Venezuela'nın...
Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda - Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyunsu olarak ...
10 numara için bir aday daha: Robin Quaison 10 numara için bir aday daha: Robin Quaison - Fenerbahçe'de 10 numara adaylarının ardı arkası kesilmiyo...
21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları 21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları - Milli Piyango İdaresi 21 Aralık 2016 şans topu çekilişind...
Martin Caceres için korkutan rakam Martin Caceres için korkutan rakam - Galatasaray'da stoper transferi için gündeme gelen isimle...
Çinliler Moussa Sow için çıldırdı Çinliler Moussa Sow için çıldırdı - Fenerbahçe'de eski günlerini hatırlatan Moussa Sow kıymet...
Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı - Adı Galatasaray ile anılan Dorin Rotariu, sarı-kırmızılı ...
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral...