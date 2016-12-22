22 Aralık 2016 00:53

AS'ın Güney Amerika versiyonu Beşiktaş için Yeferson Soteldo ismini ortaya attı.

Gazete, Venezuela'nın Zamora takımında forma giyen 1997 doğumlu Yeferson Soteldo'yu Beşiktaş'ın gündemine aldığını iddia etti.

Bilindiği üzere kanat oyuncusu arayan Beşiktaş, Ryan Babel ile görüşmelerini sürdürüyor.

19 yaşındaki ve 1.60 boyundaki Yeferson Soteldo, Venezuela'nın Messi'si olarak gösteriliyor. Yeferson Soteldo, Huachipato takımında forma giyiyor. Yeferson Soteldo'nun mevkisi ise sağ kanat...

Şenol Güneş'ten Kerim'e uyarı

Bu arada Beşiktaş bir yandan kanat oyuncu ararken, Şenol Güneş ise elindeki isimleri parlatmaya çalışıyor.

Her hafta üzerine koya koya giden Kerim Frei'nin kulağı Bolu dönüşünde teknik direktör Şenol Güneş tarafından çekildi.

Tecrübeli teknik adam genç oyuncusunu, final paslarını çevre kontorlünü yaparak vermesi konusunda uyardı. Ayrıca Kerim'e, daha fazla orta yapması talebinde bulunurken, ''sen kanat oyuncususun. Birinci vazifen orta'' talimatı verdi.

Boluspor maçında da golünü atan Kerim Frei, kupadaki gol sayısını 4'e yükseltti.