25 Aralık 2016 10:53

Babel transferiyle ara döneme hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, stoper transferi için ligde yarıştığı rakibi Galatasaray ile yeniden kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar, Cim Bom'un istediği Alman savunma oyuncusunun peşine düştü.

Arnavutluk basını Beşiktaş ile Galatasaray'ın, Köln forması giyen Arnavut asıllı Alman stoper Mergim Mavraj'ın peşinde olduğunu yazdı. Habere göre Köln de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mavraj'ı devre arasında elden çıkarmaya sıcak bakıyor. 1.89 boyunda, 30 yaşındaki Mavraj sol ayağını kullanıyor.