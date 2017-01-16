16 Ocak 2017, Pazartesi
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Beşiktaş taraftarının sorusu Tümer Metin'i duygulandırdı

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında oynanan Osmanlıspor - Beşiktaş maçının ardından Bein Sports'ta Maraton programında duygulu bir sahne yaşandı.


16 Ocak 2017 22:34

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında oynanan Osmanlıspor - Beşiktaş maçının ardından Bein Sports'ta Maraton programında duygulu bir sahne yaşandı. Osmanlıspor - Beşiktaş maçı sonrası yaşananlar

Bein Sports'ta Maraton programında her hafta yapılan "Mikrofonu taraftara uzatıyoruz" bölümünde bir Beşiktaşlı taraftar Metin Tekin'e "Sizin zamanınızdaki Beşiktaş tribünüyle şu anki Beşiktaş tribünü arasında nasıl bir fark görüyorsunuz." sorusunu yöneltti.

METİN TEKİN: "BEŞİKTAŞ TRİBÜNÜ HEP AYNI"

"Beşiktaş tribünü hep aynı. Seyircide fark yok ama stat ve tribünler farklı. İkisinin de atmosferi çok güzel. İnönü sadece bize değil, bütün takımlara ev sahipliği yaptı. Apayrı bir yeri vardır oranın. Bu atmosfer de çok coşkulu ve fantastik."

Şansal Büyüka: "Müthiş müthiş! Dünyanın dilinde Beşiktaş taraftarı"

TÜMER METİN DUYGULANDI

Şansal Büyüka ve Metin Tekin'in eski İnönü stadının ruhundan bahsettiği sırada Bein Sports'ta kameralar bir anda Tümer Metin'e yansıdı. Bu soruyu cevaplamayan eski Beşiktaşlı futoblcu bir anda kafasını sallayarak o günleri özlediği ve bambaşka bir dönem olduğu izlenimini yarattı.

Etiket: tümer metin, beşiktaş


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