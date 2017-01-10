10 Ocak 2017, Salı
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Beşiktaş Sompo Japan’da hedef galibiyet

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Sassari’yi konuk edecek.


10 Ocak 2017 14:13

Beşiktaş Sompo Japan FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 12. hafta karşılaşmasında İtalyan ekibi Dinamo Sassari’yi konuk edecek. Karşılaşma yarın akşam saat 20.30’da Akatlar Arena’da oynanacak.

Mağlubiyetler deplasmandan
Deplasmanda karşılaştığı rakibini 75-74 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan, evinde oynayacağı mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor. FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda geride kalan 11 haftada 9 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak lider konumda yer alan siyah-beyazlılar, yaşadığı 2 mağlubiyeti deplasmanda Riesen Ludwigsburg ve Partizan'a karşı aldı.

Earl Clark liderliğini sürdürüyor
Beşiktaş Sompo Japan’da en skorer isim 15.7 sayı ortalaması ile Earl Clark olurken, takımdaki bir diğer skorer isim 13,8 sayı ortalaması ile Vladimir Stimac oldu. Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde 14. haftada Fenerbahçe ile oynanan mücadelede 18 sayı kaydeden Stimac, zirve takibini sürdürdü.

Kaynak: iha


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