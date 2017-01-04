04 Ocak 2017, Çarşamba
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Beşiktaş Sompo Japan'da hedef derbi

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


04 Ocak 2017 17:01


FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki çıkışını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki konumunu da korumayı hedefliyor. Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi 14. haftada sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde 13 hafta geride kalırken, her iki takım da 11 galibiyet 2 mağlubiyete sahip. Beşiktaş Sompo Japan 2. sırada bulunurken, 3. sırada yer alan Fenerbahçe ise rakibinin en yakın takipçisi konumunda.
İki ekip 8 Ocak Pazar günü 20.30'da BJK Akatlar Arena'da kozlarını paylaşacak.

En skorer isimler

Siyah-beyazlı ekipte 13.9 sayı ortalaması ile oynayan Vladimir Stimac takımının en skorer oyuncusu olurken, bu istatistik ribaund sıralamasında da değişmeyerek 9.38 ortalama ile en çok ribaund alan isim yine Sırp oyuncu Vladimir Stimac oldu. Fenerbahçe cephesinde ise Kostas Sloukas 12.2 sayı ortalaması ile takımına katkı sağlarken, 5.25 ribaund ortalaması ile takımın riabund lideri Jan Vesely oldu.

Euroleague'in ardından ligde de karşılaşacaklar

Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada nefeslerin tutulacağı bir diğer mücadele Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank arasında oynanacak. THY Euroleague'de yarın karşılaşacak iki ekip Pazar günü Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde de karşı karşıya gelecek.

Etiket: Fenerbahçe, Beşiktaş, basketbol



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