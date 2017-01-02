Beşiktaş, Sobol’u elinden kaçırabilir

02 Ocak 2017 10:40

Transferde adımlarını çok dikkatli atan Beşiktaş Yönetimi yine strateji değiştirdi. Zorya takımında oynayan sol bek Eduard Sobol ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlı yönetim, ıslak imza için bir süre daha bekleme kararı aldı.



Beşiktaş’tan haber bekleyen 21 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun ise herhangi bir gelişme olmaması durumunda Belçika ligine gidebileceği ortaya çıktı. Daha önce Ryan Babel ile anlaşan Beşiktaş’ın, Sobol transferini stoper aldıktan sonra bitirmek istediği aktarıldı.

Siyah-beyazlıların, Sobol’u çok isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş’e, “Hocam önce iyi bir stoper bulalım. Sonra bütçemiz de imkan verirse Sobol ile resmi imzayı atarız” dedikleri bildirildi.

Yaşanan bu gelişmelerden habersiz siyah-beyazlı kulüpten imza için davet bekleyen Sobol ile belli bir tarihe kadar geçerli olacak protokol yapılmasının planlandığı da öğrenildi. Sol bek ve stoper transferlerinin en kısa sürede gerçekleşmesini isteyen Güneş’in, yönetimden ellerini çabuk tutmalarını istediği aktarıldı. Deneyimli hocanın, “Caner’in dönüş tarihi belli değil. Elimde bir tek Adriano var. Ben Tosic’i stoperde oynatmak istiyorum. Hem stoperde hem de sol bekte alternatiflerim olmalı” diyerek, Sobol’u istediğini bildirdiği vurgulandı.