Beşiktaş Simone Zaza için harekete geçti

09 Ocak 2017 11:23

Samuel Eto'o konusunda taca çıkan Beşiktaş alelacele Slaven Bilic'in yardım sözü verdiği Simone Zaza için harekete geçti... Zaza'nın menajerliğini babası yaparken, FIFA işlerini ise Vincenzo Morabito yürütüyor. Morabito'nun ortaklarından birisi de Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Kenneth Anderson.

Ali Naibi, Anderson ile temas kurarken Zaza'nın babası Antonio Zaza'yı İstanbul'a davet etti. Siyah-beyazlıların Zaza'yı sezon sonuna kadar kiralamak için 1.5 milyon euro teklif edeceği, Juventus'un ise satmak istediği Zaza için Valencia başta olmak üzere bazı takımlarla temas halinde olduğu bildirildi.

Simone Zaza kimdir?

25 yaşındaki Simone Zaza, Atalanta altyapısında yetişti. Daha sonra Sampdoria, Ascoli, Juventus ce Sassuolo takımlarında forma giydi. Juventus, sezon başında Zaza'yı West Ham United'a kiraladı. Simone Zaza, bu sezon 11 maçta forma giydi ve hiç gol atamadı. Simone Zaza, 16 kez İtalya milli takımının da formasını giydi.