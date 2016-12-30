30 Aralık 2016 00:25

Uzun süredir Brezilya'da stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş rotasını sürpriz şekilde İspanya'ya çevirdi... Siyah-beyazlılar Sevilla'ya Fransız sol stoperi Timothée Kolodziejczak için teklif yaptı.

Bundesliga takımlarından M'Gladbach'ın da peşinde olduğu 25 yaşındaki Fransız stoper için siyah-beyazlılar 2 milyon euro önerdi. Kolodziejczak sezon başında Younes Belhanda görüşmelerinin devam ettiği dönemde menajeri Jen Christophe Cano tarafından yönetime teklif edilmişti.

Bir süredir Ntep ismi Beşiktaş'la anılırken siyah-beyazlıların aslında Fransız stoper için menajeri Cano ile görüştüğü ve görüşmelerin ortaya çıkmaması için Ntep ismini asla yalanlamadıkları da bildirildi.

Timothée Kolodziejczak kimdir?

25 yaşındaki Fransız stoper 2014 yılında 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransa'nın Nice takımından Sevilla'ya transfer oldu. Seviila'da toplamda 91 resmi maçta forma giydi 3 gol attı, 1 asist yaptı. Fransa'nın alt kategori milli takımlarında 48 kez forma giydi. Bu sezon sadece 9 resmi maçta oynadı.