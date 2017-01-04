Beşiktaş, Robben için şartları zorladı ama...

04 Ocak 2017 00:27

Başkan Fikret Orman'ın teknik direktör Şenol Güneş'in veto etmesine rağmen sakatlıklardan başını kaldıramayan Arjen Robben'le yaklaşık bir ay önce bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede Fikret Orman, Hollandalı oyuncu Robben'e 2.5 yıl için imza parası dahil 10 milyon Euro teklif etti. İki taraf arasında görüşmeler devam ederken Vodafone Arena'nın hemen yakınında patlayan bomba görüşmenin kesilmesine neden oldu.

Fikret Orman, Robben'i ikna etmek için Wesley Sneijder'i araya soksa da başarılı olamadı. Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, güvenlik endişesi olan vatandaşının Beşiktaş'a gelmesini sağlayamadı.

Arjen Robben, bu sezon Bayern Münih formasıyla 14 maçta 6 gol atıp, 6 asist gerçekleştirdi.

Robben'den Bayern Münih itirafı

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Arjen Robben kariyeri ile ilgili önemli bir itirafta bulundu.

Yıldız oyuncu Bayern Münih'e transfer olduğu 2009 yaz transfer dönemi bunu geriye bir adım olarak gördüğünü söyledi ve şunları ifade etti:

"Bayern Münih o zamanlar bugünkü gibi elit kategoride değildi. O yüzden Real Madrid'den gitmenin geriye bir adım olduğunu düşündüm. O dönem Florentino Perez başkan olmuştu. Takıma Ronaldo, Kaka, Benzema ve Xabi Alonso gibi isimler transfer edilmişti. Bana gelip eğer gidersem kulübün benim transferimden çok para kazanacağını söylediler. Sezona iyi bir başlangıç yapmıştım ama süre alma şansım kalmamıştı. Bayern'e gitmek kariyerimin en zor kararıydı. Fakat şimdi Bayern'in gerçek bir oyuncusuyum ve burada 8. sezonum. Takımın önemli bir parçası haline geldim."