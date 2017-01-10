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Beşiktaş, Mehmet Ekici'yi Trabzonspor'a kiralayacak

Transfer döneminin en çok merak edilen sorusu Mehmet Ekici konusunda, Trabzonspor yönetiminin Fenerbahçe ve Beşiktaş'la görüşmeleri sürüyor.


10 Ocak 2017 17:58

Transfer döneminin en çok merak edilen sorusu Mehmet Ekici konusunda, Trabzonspor yönetiminin Fenerbahçe ve Beşiktaş'la görüşmeleri sürüyor.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Mehmet Ekici'de siyah beyazlı yönetimin Trabzonspor'a sürpriz bir teklif yaptığı belirtildi.

Beşiktaş yönetimin devre arasında Mehmet Ekici'ye imza attırıp 26 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar Trabzonspor'a kiralayabileceği öğrenildi.

Orta saha rotasyonunda birçok oyuncusu bulunan Beşiktaş'ın Trabzonspor'a kiralama teklifini aktardığı ifade edilirken Olcay Şahan'ın da kiralık olarak transferi konusunda herhangi bir pürüz olmadığı kaydedildi.

Mehmet Ekici'nin transferinde Fenerbahçe cephesinde ise Aatıf engeli olduğu öğrenildi.

Sarı lacivertli takımın Antalya kampına dahil edilmeyen Faslı oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılık sürecinde sunduğu bazı şartlardan dolayı transferin zora girdiği öğrenildi. Aatıf'ın ikna edilmesi durumunda Trabzonspor'un oyuncuyla ve menajeriyle bir kez daha görüşeceği belirtildi.

Bordo mavili ekibin Akhisar Belediyespor'la anlaşma sağladığı Hugo Rodallega'nın transferi ise kar engeline takıldı.

Kolombiyalı oyuncunun menajerinin gelmesini bekleyen yönetim, yapılacak son görüşmenin ardından resmi sözleşmeyi imzalatması bekleniyor.

Kaynak: Lig TV

Etiket: mehmet ekici, beşiktaş, trabzonspor


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