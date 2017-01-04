Beşiktaş, Matej Mitrovic işini 4.5 milyon Euro'ya bitirdi

04 Ocak 2017 15:28

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, stoper mevkisine yapılmasını istediği transfer gerçekleşiyor. Siyah beyazlı ekibin transfer komitesinin tavsiyesiyle uzunca bir süredir izlenen Hırvatistan 1. Ligi lideri HNK Rijeka’nın stoperi Matej Mitrovic isminde karar kılındı.

Başkan Fikret Orman'ın talimatıyla yapılan ön görüşmelerin olumlu geçmesi üzerine son durum Şenol Güneş'e iletildi. Güneş'in de onayı sonrası Hırvatistan'a giden Beşiktaş yetkilileri hem HNK Rijeka kulübü yetkilileri hem de Matej Mitrovic'in menajeriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmeler ve kıran kırana pazarlıklar sonucu el sıkışıldı.

4.5 milyon euro bonservis

Ekonomik yönden sıkıntı yaşamak istemeyen Beşiktaş yönetimi, ara transfer dönemi için Şenol Güneş'e verdiği transfer bütçesini istediği gibi kullanma yetkisi vermişti. Güneş'in de olmazsa olmaz olarak gördüğü stoper mevkisine takviyeyi mutlaka şart koşmuştu. Ancak 2-3 milyon bonservis bedeli ya da kiralama formülüyle bu transferin gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Matej Mitrovic'in kendi ligindeki müthiş performansı Güneş'in bu isimde ısrar etmesine neden oldu. Yaşı itibariyle de yönetim de Güneş'i destekledi. Fakat HNK Rijeka kulübü 4.5 milyon Euro'ya kadar indi, daha da fazla indirime gitmedi. Kiralamaya da yanaşmayan Hırvat kulübüne genç oyuncu için Avrupa'dan birçok teklif de gelince alınması kararı verildi.

Hırvatistan Ligindeki bütün maçlarda oynadı

1.87 metre boyundaki Matej Mitrovic, bu sezon HNK Rijeka'nın oynadığı 20 lig maçının tamamında 90'ar dakika forma giydi ve 1 gol attı. Avrupa Ligi'nde 2 maç oynayan Mitrovic, Hırvatistan Kupası'nda da 3 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Matej Mitrovic kimdir?

İsmi: Matej Mitrović

Doğum Tarihi: 1993

Doğduğu Şehir: Požega Croatia

Yaşı: 23

Boyu: 1,87m

Mevkisi: Stoper

Ayak: Sağ

Menajeri: Ivan Cvjetkovic

Kulübü: HNK Rijeka

Sözleşme Tarihi:2013

Sözleşme Bitiş Tarihi:15.06.2019

Beşiktaş'ın ilgilendiği Matej Mitrovic, transferi gerçekleşirse önümüzdeki 3 yıl Beşiktaş forması giyecek.

Futbola ülkesinin takımı Cibalia'1da başlayan 10 Kasım 1993 doğumlu Matej Mitrovic, 2013 yılında HNK Rijeka takımına transfer oldu.

Stoper bölgesinde oynayan Mitrovic, Hırvatistan Milli Takım'ının bütün alt yaş kategorilerinde forma giydi. Mitrovic, 1 kez de Hırvatistan A takımı formasını giydi.

Bu sezon 25 maçta forma giyen Matej Mitrovic 2 de gol attı.