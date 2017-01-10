Beşiktaş, Martinez, Mandzukic ve Ersan transferinde sona geldi

10 Ocak 2017 17:53

Sezonun ikinci yarısı hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in tek isteği yapılacak transferlerin bir an önce takıma katılabilmesi.

Ryan Babel ve Matej Mitroviç dışında henüz tranfer yapamayan Beşiktaş, defansa bir isim daha alacak. Forvet konusunda ise kararsız olan yönetim, önemli bir isim olmadığı taktirde forvetten vazgeçebilecek.

Ersan Adem Gülüm ile temasa geçilirken, Çin'in Hebei China Fortune takımında futbol hayatına devam eden Milli futbolcu Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş'tan ayrılırken kulübe para kazandıran, şimdiyse 1.5 yıllık kiralama yöntemiyle takıma dönmesi plananlanan tecrübeli futbolcunun transferine yönetim sıcak bakarken, durumun birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Forvet konusunda da birçok isimle temasa geçen siyah beyazlı yönetim, Jackson Martinez ve Mario Mandzukic'in menejerleri ile bu hafta içinde görüşmeler yapacak.

Duruma göre yıldız isimleri transferin son dakikasına kadar kovalayacak olan Beşiktaş yönetimi, istediği rakamlarda ve kalitede forvet bulamadığı taktirde, transferden vazgeçecek.

Takıma katkı vermeyecek ve maddi olarak kulübe zarar verecek her türlü transferden uzak duracağını her seferinde dile getiren Beşiktaş yönetimi, bu anlamda Şenol Güneş ile de bir araya gelerek başarılı teknik adama bilgi verecek.