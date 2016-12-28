29 Aralık 2016, Perşembe
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Beşiktaş, Martial'ı kiralayacak iddiası!

Beşiktaş'ta kanat forvet sorununu Anthony Martial çözecek. Fransız RMC radyosu Martial'ın kiralık olarak Beşiktaş'a geleceğini iddia etti.


29 Aralık 2016 00:13


Beşiktaş yönetimi bir yandan Ryan Babel'in astonomik istekleri konusunda kafa patlatırken Fransa'dan flaş bir iddia geldi...

Manchester United'ın 50 milyon Euro ödeyerek geçen sezon Monaco'dan aldığı Anthony Martial'ı Nice ile beraber Beşiktaş'ın da kiralamak istediği iddia edildi.

RMC radyosu Jose Mourinho'nun kiralanmasına sıcak baktığı Martial için teklifleri bizzat değerlendireceği gündeme getirildi.

Anthony Martial kimdir?

21 yaşındaki Fransız oyuncu Manchester United'da forma giyiyor. 2015 yılında 50 milyon Euro'ya Monaco'dan Manchester United'a transfer olan Anthony Martial ''Yeni Henry'' olarak lanse edildi.

2019 yılına kadar Manchester United ile sözleşmesi bulunan Anthony Martial, bu sezon takımıyla 17 maça çıktı. Martial bu maçlarda 4 gol atıp, 3 asist gerçekleştirdi.

Anthony Martial, santrafor bölgesinde ve kanatlarda forma giyiyor.

Anthony Martial'ın transfermarkt değeri 32 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: martial, beşiktaş



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