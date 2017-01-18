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Beşiktaş kupada kolay kazandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. maçında sahasında karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar böylece bir üst turda Fenerbahçe ile eşleşti.


18 Ocak 2017 20:45

Vodafone Arena'da oynanan mücadelede Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Andreas Beck, 33. dakikada Ricardo Quaresma ve 70. dakikada Aras Özbiliz kaydetti.

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Matej Mitrovic, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Veli Kavlak da, 336 gün sonra resmi bir maçta oynadı.

Bu sonuçla D Grubu'nda liderliğini garantileyen Beşiktaş'ın, C Grubu'nda ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile eşleşmesi kesinleşti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Kerem’in sol kanattan ortasında penaltı üzerinde topla buluşan Özer’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.

20. dakikada Gökhan’ın ara pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Beck’in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada Tolgay’ın pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Quaresma’nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz’in üzerinden ağlara gitti. 2-0

44. dakikada Quaresma’nın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer’in kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

44. dakikada Ömer'in ceza sahası içinde rakibini geçerek yaptığı vuruşta kaleci Deniz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Kerem’in sol kanattan ortasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Aziz’in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

70. dakikada Aras’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

81. dakikada Murat’ın sağ taraftan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cafercan’ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten sekerek dışarı çıktı.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Mustafa Sönmez xx, Soner Maraş xx

Beşiktaş: Utku xx, Beck xx, Rholdolfo xx, Mitrovic xx, Atınç xx, Gökhan İnler xx, Veli xx (Necip dk. 46 x), Aras xx, Quaresma xx (Muhammed dk. 46 x), Tolgay xx (Fatih dk. 67), Ömer xx

Darıca Gençlerbirliği: Gökhan x (Deniz dk. 29 x), Hayrullah xx, Yusuf xx, Cem xx, Kerem xx, Sinan xx, Metehan xx (Doğancan dk. 58 x), Murat xx, Cafercan xx, Alperen xx (Aziz dk. 46 x)

Goller: Beck (dk. 20), Quaresma (dk. 33), Aras (dk. 70) (Beşiktaş)

Sarı kart: Doğancan (Darıca Gençlerbirliği)

Kaynak: Fotospor

Etiket: beşiktaş, darıca gençlerbirliği



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