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Beşiktaş Kerim Frei'ı İngiltere'ye sattı

Beşiktaş, Kerim Frei'ın İngiltere'ye transferi için anlaştı.


19 Ocak 2017 15:55

Beşiktaş'ın başarılı kanat oyuncusu Kerim Frei, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham ile anlaştı.

Siyah-beyazlı takımda düzenli olarak forma giyemeyen Kerim Frei, İngiltere'ye geri döndü. Özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş'in yedek kulübesinde kalacak oyuncularına takımdan ayrılabileceği yönünde rapor vermesinin bu transferde etkili olduğu bildiriliyor.

Olcay Şahan'ın ardından Kerim Frei'de siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı forma ile 113 maça çıkan genç kanat oyuncusu rotayı İngiltere'ye çevirdi. Alınan bilgilere göre Kerim Frei için Championship ekiplerinden Birmingham'ın Beşiktaş'a 2,5 milyon Avro ödediği ifade edildi.

Beşiktaş KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Kerim Frei’nin Birmingham City F.C.’ye transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

“Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City F.C. ile görüşmelere başlanmıştır.”

Kaynak: İHA

Etiket: kerim frei, beşiktaş



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