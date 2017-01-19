Beşiktaş, Jose Sosa'yı üstüne para alarak geri alacak!

19 Ocak 2017 00:29

Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe istiyor... Beşiktaş araya girdi... Fenerbahçe, Jose Sosa'yı istiyor... Beşiktaş bir kez daha araya girdi.

Siyah-beyazlı takım adı yine yeniden Fenerbahçe ile anılan Sosa için Milan yönetimine sürpriz bir öneride bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla İtalyanların, ''onu gösterdiler, Sosa'yı sattılar'' dediği Tolgay Arslan'ı takas için Milan'a önerdi.

Bizzat Ali Naibi'nin Sosa transferini son ana kadar yürüttüğü Vittorio Mentana'yı aradı ve Tolgay-Sosa takasını teklif etti. Naibi'nin bu teklifi Adriano Galliani'ye iletildi. Galliani de fikre olumlu yaklaştı. Naibi'nin Cuma günü İtalya'da olacağı ve Milan'ın üzerine 2 milyon Euro vermesi durumunda Sosa-Tolgay transferini bitirmek için görüşeceği bildirildi.