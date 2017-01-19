<script type="text/javascript"><!--

google_ad_client = "ca-pub-8929667634210480";

/* Fotospor_Sitegeneli_160*600_sag */

google_ad_slot = "3657955491";

google_ad_width = 160;

google_ad_height = 600;

//-->

</script>

<script type="text/javascript"

src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">

</script>



19 Ocak 2017, Perşembe
> Beşiktaş > Beşiktaş, Jose Sosa'yı üstüne para alarak geri alacak!

Beşiktaş, Jose Sosa'yı üstüne para alarak geri alacak!

Beşiktaş, Jose Sosa'yı Milan'dan geri almak için Tolgay Arslan'ı teklif etti ve üstüne de 2 milyon Euro istedi.


19 Ocak 2017 00:29

Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe istiyor... Beşiktaş araya girdi... Fenerbahçe, Jose Sosa'yı istiyor... Beşiktaş bir kez daha araya girdi.

Siyah-beyazlı takım adı yine yeniden Fenerbahçe ile anılan Sosa için Milan yönetimine sürpriz bir öneride bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla İtalyanların, ''onu gösterdiler, Sosa'yı sattılar'' dediği Tolgay Arslan'ı takas için Milan'a önerdi.

Bizzat Ali Naibi'nin Sosa transferini son ana kadar yürüttüğü Vittorio Mentana'yı aradı ve Tolgay-Sosa takasını teklif etti. Naibi'nin bu teklifi Adriano Galliani'ye iletildi. Galliani de fikre olumlu yaklaştı. Naibi'nin Cuma günü İtalya'da olacağı ve Milan'ın üzerine 2 milyon Euro vermesi durumunda Sosa-Tolgay transferini bitirmek için görüşeceği bildirildi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: jose sosa, beşiktaş



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Gomez gelsin! Demba Ba değil!

Gomez gelsin! Demba Ba değil!

Galatasaray teklifini iki katına çıkarmalı!

Galatasaray teklifini iki katına çıkarmalı!

Bruma'nın menajerinden şok

Bruma'nın menajerinden şok

Dick Advocaat bu yıldız için talimat verdi

Dick Advocaat bu yıldız için talimat verdi


Beşiktaş, Jose Sosa'yı üstüne para alarak geri alacak!
Sosa yoksa Valbuena var
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Jackson Martinez misillemesi
Brezilya'da G.Saray şaşkınlığı
Lukas Podolski: 4 milyon Euro verin gideyim
Dick Advocaat'tan Mehmet Ekici tepkisi

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Dick Advocaat bu yıldız için talimat verdi


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe herkes Sosa derken, Honda'yı mı alacak? Fenerbahçe herkes Sosa derken, Honda'yı mı alacak? - Milano'ya giden iki Fenerbahçeli yöneticinin Jose Sosa dı...
Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye gelmek için avukatını dinledi Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye gelmek için avukatını dinledi - Transferi yılına hikayesine dönen Mehmet Ekici konusunda ...
''Onu alacağıma Ekici, Fenerbahçe'ye bedavaya gitsin'' ''Onu alacağıma Ekici, Fenerbahçe'ye bedavaya gitsin'' - Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Mehmet Ekici'ni...
Aatıf, Trabzonspor'a bu kez evet diyecek Aatıf, Trabzonspor'a bu kez evet diyecek - Fenerbahçeli Aatıf, Adanaspor maçında gördüğü tepkinin ar...
Aaron Hunt'ı Trabzonspor'a Fenerbahçe getirecek Aaron Hunt'ı Trabzonspor'a Fenerbahçe getirecek - Mehmet Ekici'ye veda etmeye hazırlanan Trabzonspor, bu oy...
Alanyaspor'da Ertuğrul Sağlam şoku! Alanyaspor'da Ertuğrul Sağlam şoku! - Aytemiz Alanyaspor ile Ertuğrul Sağlam arasında son dakik...
Lima'yı öneren menajere Aderlan Santos soruldu Lima'yı öneren menajere Aderlan Santos soruldu - Galatasaray'ın stoper listesine giren son isim Aderlan Sa...
Fenerbahçe'de deprem! Kadro dışı, para cezası... Fenerbahçe'de deprem! Kadro dışı, para cezası... - Fenerbahçe hafta sonunda Medipol Başakşehir'i konuk edece...
Trabzonspor'da Josue sürprizi Trabzonspor'da Josue sürprizi - Galatasaray'da forma giyen Josue, menajeri aracılığıyla T...
Talisca: Ben forvet değilim Talisca: Ben forvet değilim - Beşiktaş'ın genç yıldızı Talisca, yönetime forvet transfe...