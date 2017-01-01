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Beşiktaş, Jackson Martinez'e kavuşuyor!

Beşiktaş uzun süreli aşkı Jackson Martinez transferinde mutlu sona oldukça yakın.


01 Ocak 2017 10:05


Beşiktaş uzun süreli aşkı Jackson Martinez'e kavuşmaya artık çok yakın...

Erdal Torunoğulları'nın geçen yıl Milano'da izlediği Şampiyonlar Ligi finali sonrasında Cristian Zapata'nın menajeri ile beraber bir araya geldiği Jackson Martinez'den ''Çinlileri ikna ederseniz Beşiktaş'ta oynarım'' cevabı almıştı.

Siyah-beyazlılar o gün bugündür Martinez'i takip ederken Ali Naibi'nin Bogota'da Cristian Zapata için menajeri Henrique Pompeo ile yaptığı görüşmede Martinez ismi bir kez daha gündeme geldi. Sezon başında Milan'da kalmayı seçen Zapata bu kez Türkiye'ye daha sıcak. Martinez içinse Pompeo, Çinlilerin kiralık göndermeye sıcak olduğu bilgisini verdi.

Beşiktaş, Kolombiyalı forvet oyuncusu için Guangzhou'ya 1.5 yıllık kiralama teklifi olarak 3.5 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Cevabı beklemeye geçildi.

Şenol Güneş'ten Martinez isteği

Teknik direktör Şenol Güneş daha önce yaptığı açıklamada, devre arasında forvete takviye yapılmayacağını yola o dönemde Cenk Tosun ve Ömer Şişmanoğlu ile devam edileceğini açıklamıştı. Sol kanada takviye istemişti. Fakat yönetim Ryan Babel'i İstanbul'a getirince Güneş, Martinez görüşmelerini de fırsat bilerek önceliğini Kolombiyalı forvete verdi. Tecrübeli teknik adam Martinez alınırsa, Cenk Tosun'u ilk yarıda olduğu gibi kanatta oynatabileceğini Asbaşkan Ahmet Nur Çebi ile paylaştı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: jackson martinez, beşiktaş



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