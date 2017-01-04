Beşiktaş istedi Tolunay Kafkas kaptı

04 Ocak 2017 14:48

Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Manisa ekibi, Beşiktaş'ın gündemine gelen ismin transferini noktaladı.

Yaratıcı bir ortasaha problemi yaşayan Kafkas İsveç temsilcisi Malmö'de oyayan ofansif orta saha oyuncusu Enoch Kofi Adu'yu kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Ganalı futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbola Gana'nın Liberty Professionals kulübünde başlayan Kofi Adu, 2008-10 yıllarında Fransa'nın Nice, 2010-13 yılları arasında Danimarka'nın FC Nordsjelland, 2013-14 sezonunun ilk yarısında Belçika'nın Club Burugge, ikinci yarısında ise Norveç'in Stabek takımında forma giydi.

2014'te Malmö'ye transfer olan Adu, üç sezondur İsveç'te oynuyor. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Kofi Adu, 6 kez Gana U17, 1 kez de Gana A Milli Takımı'nda görev yaptı.