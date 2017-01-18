Beşiktaş için Fedor Smolov iddiası

18 Ocak 2017 21:30

Rusya'dan Izvestia gazetesi, Beşiktaş için dev bir iddia ortaya attı. Beşiktaş'ın Kuban'da forma giyen Fedor Smolov ile ilgilendiğini yazdı.

Beşiktaş'ın Kuban'da forma giyen Fedor Smolov için Zenit, Spartak Moskova ve Borussia Dortmund ile büyük bir yarışın içinde olduğu belirtildi.

Fedor Smolov kimdir?

Fedor Smolov, 26 yaşında ve 1.87 boyunda. Santrfor bölgesinde ve kanatlarda forma giyen Fedor Smolov'un Kuban takımı ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fedor Smolov, bu sezon takımıyla çıktığı 18 maçta 15 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Fedor Smolov'un güncel transfermarkt değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.