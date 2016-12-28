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Beşiktaş-Halkbank maçında yılın skandalı yaşandı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı ile Halkbank'ın Akatlar Arena'da karşı karşıya geldiği kupa mücadelesi büyük bir skandala dönüştü.


28 Aralık 2016 18:19


Beşiktaş ile Halkbank'ı karşı karşıya getiren Voleybol Kadınlar Türkiye Kupası maçı büyük bir skandala sahne oldu. İki maç üzerinden oynanan eşleşmenin rövanşında hakemler ne yapacağını bilemedi.

İlk maçta Halkbank'a 3-0 yenilen Beşiktaş, bugün oynanan rövanş maçında aynı skorla galip gelince, karşılaşmanın hakemleri turu geçen tarafı belirleyemedi! Mevcut talimatlar da hakemleri çaresiz bıraktı. Eşitlik halinde ne yapılacağı talimatta yazmadığı için hakemler çaresiz kaldı. Son çare olarak federasyon yetkilileri arandı ancak yetkililer de uzatmaların oynanmasını istedi. Halbank yetkilileri bu duruma itiraz etti ve talimat tekrar okundu.

Son karar olarak, toplam sayıya bakıldı. İki maçta alınan toplam sayılarda Halkbank, Beşiktaş'a karşı 138-137 üstünlük kurduğu için final grubuna yükselen taraf oldu.

Salon: Akatlar
Hakemler: Ramazan Demiröz, Erdal Fındık
Beşiktaş: Çağla Akın, Hümay Topaloğlu, Zehra Güneş, Van Hecke,
Rousseaux, Yasemin Güveli (Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil)
Halkbank: Seda Uslu, Starcevic, Hande Şimşek, Burcu Yüzgenç, Salas,
Grigoreva (Derya Çayırgan, Aslıhan Kılıç)
Setler: 25-23, 25-20, 25-20
Süre: 84 dakika (28, 29, 27)

Kaynak: DHA

Etiket: beşiktaş, halkban



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