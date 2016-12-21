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Beşiktaş, Gaziantepspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantepspor ile Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.


21 Aralık 2016 14:45


Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmana tedavisine devam edilen Caner Erkin ile bireysel çalışan Aras Özbiliz ve Anderson Talisca katılmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda ve sahada rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile antrenmana başladı. İstasyon koşuları, pas çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Etiket: Beşiktaş



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