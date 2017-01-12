Beşiktaş, Fernandes'in rövanşını alacak

12 Ocak 2017 00:19

Rus MK, Beşiktaş'ın Manuel Fernandes ile Lokomotif Moskova'dan yediği çalımın rövanşını Maicon ile alacağını iddia etti.

Beşiktaş'ın Lokomotif Moskova ile sözleşme yenilemeyen Brezilyalı oyuncu Maicon ile gelecek sezon için prensip anlaşmasına vardığını iddia etti.

Maicon kimdir?

26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Maicon, sol kanatta ve sağ kanatta forma giyebiliyor.

Fluminense altyapısında yetişen Maicon, Desportivo Brasil Ltda, Fluminense ve son olarak Lokomotif Moskova formalarını giydi.

Bu sezon Lokomotif Moskova formasıyla 13 maça çıkan Maicon, 5 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

Lokomotif Moskova'ya 2010 yılında transfer olan Maicon'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.