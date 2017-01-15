''Beşiktaş, Fenerbahçe ile girdiği tranfer yarışını ne zaman kazandı?''

15 Ocak 2017 11:06

Samuel Eto'o transferinin yatmasından sonra Fenerbahçe'yi işaret ederek, ''biz o işleri 15 yaşında bıraktık" diyen Başkan Fikret Orman'ın kendisiyle çeliştiği ortaya çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in tüm karşı çıkmalarına rağmen Fikret Orman, Mehmet Ekici'yi almak istiyor. Orman, ''Aziz başkan Eto'o'yu alsaydık bizi durduramayacaklarını biliyordu. Bu transfere engel olup durdurdu. Şimdi sıra bende" diyerek Ekici konusunda hamlesini yaptı.

Fenerbahçe cephesi ise Mehmet Ekici konusunda rahat... Aziz Yıldırım sürekli olarak, "çocuk Fenerbahçe'de forma giymek istiyor. Beşiktaş boşuna vakit kaybediyor. Fenerbahçe'yle girdiği transfer yarışını Beşiktaş ne zaman kazandı ki, şimdi hayal ediyor'' diyerek kendine güveninin gösteriyor.

Takımda yer bulamayanlara Antalya kapısı açıldı

Başkan Fikret Orman'ın emriyle Beşiktaş, Antalyaspor'la tüm köprüleri atarken sürpriz bir gelişme yaşandı... Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike'nin yanı sıra Salih Uçan ve Miro Stoch konusunda söz verdiği ortaya çıktı. Üç oyuncunun menajerinin Antalyaspor'la yapacakları görüşmenin ardından üçünün birden Antalyaspor'a gidebileceği bildirildi.