Beşiktaş favori

41.903 kişi kapasiteli Vodafone Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
Ev sahibi takımda Veli Kavlak, Aras Özbiliz, Caner Erkin, Anderson Talisca sakatlıkları; Adriano Correia cezası, misafir takımda ise Alpay Koçaklı cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:
Beşiktaş 6, Gaziantepspor 1 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş 20 gol atarken, Gaziantepspor 8 golle karşılık verdi.
5 maç 2,5 gol altında, 5 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.
Beşiktaş 8 ve Gaziantepspor 1 maçta ilk golü atan taraf oldular.