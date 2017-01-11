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Beşiktaş farklı kazandı

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. haftasında sahasında İtalya ekiplerinden Dinamo Sassari'yi 100-70 mağlup etti.


11 Ocak 2017 22:48

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. haftasında sahasında İtalya ekiplerinden Dinamo Sassari'yi 100-70 mağlup etti.

Akatlar Arena’da oynanan mücadeleye Muratcan Güler, Clark, Stimac, Thompson, Roll ilk beşi ile başlayan Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 17-16 geride tamamladı. İkinci çeyrekte rakibine karşı oldukça üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar soyunma odasına 44-30 önde girdi. Etkili oyununu sürdüren ve farkı açan Beşiktaş Sompo Japan üçüncü periyodu da 73-47'lik gibi farklı bir skorla üstün bitirdi. Son çeyrekte farktan dolayı biraz daha rahat bir oyun sergileyen siyah-beyazlı ekip salondan 100-70 galip ayrıldı.

Kaynak: İHA

Etiket: Dinamo Sassari, beşiktaş


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