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Beşiktaş-Boluspor hangi kanalda saat kaçta Talisca oynayacak mı?

Beşiktaş Boluspor ile 1-1'in rövanşında Vodafone Arena'da karşılaşacak. Peki Beşiktaş-Bolu maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak. Talisca maçta oynayacak mı? Beşiktaş ve Boluspor'da son durum nedir?


26 Aralık 2016 10:50


Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'de ilk devreyi Gaziantepspor galibiyetiyle kapatan Beşiktaş Boluspor maçıyla Türkiye Kupası'na dönüyor. İlk 3 maçında 7 puan toplayan Beşiktaş deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Boluspor ile Vodafone Arena'da karşılaşacak. Kartal, Bolu'yu yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Sakatlıktan kurtulan, antrenmanlara başlayan Talisca ve Aras Özbiliz Vodafone Arena'da Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması maçında yabancılar takımında forma giymişti. Yıldız oyuncunun kupada Bolu ile oynanacak maçta 11'de yer alması bekleniyor. Şenol Güneş'in lige oranla yedek ağırlıklı bir kadro ile maçına çıkması bekleniyor. Caner Erkin'in sakatlığı ise devam ediyor.

Beşiktaş-Boluspor hangi kanalda saat kaçta?

Vodafone Arena'da yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşma A2TV'den canlı yayınlanacak. İki ekip arasındaki maçı Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği açıklandı.

Beşiktaş Türkiye Kupası D Grubu'nda 7 puanla lider durumda bulunuyor. Siyah-beyazlılar ilk maçta Darıca Gençlerbirliği'ni ardından Kayserispor'u 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti. Boluspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk karşılaşma ise 1-1 sona ermişti.

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 26 puanla 5. sırada tamamlayan Boluspor Türkiye Kupası D Grubu'nda 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Bolu beyi kupadaki ilk maçında Kayserispor'a 3-1 yenildikten sonra Darıca'yı 3-1 mağlup etmişti.

Etiket: Beşiktaş-Boluspor hangi kanalda saat kaçta Talisca oynayacak mı?



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