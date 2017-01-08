08 Ocak 2017, Pazar
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Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI

Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe derbi maçta kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Feneerbahçe mücadelesi NTV Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.


08 Ocak 2017 20:51

Basketbol Süper Ligi dev derbiye ev sahipliği yapıyor. Beşiktaş-Fenerbahçe ile  14. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Bu sezon ligde 11 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan iki ezeli rakibin mücadelesine sahne olacak karşılaşmanın kıran kırana geçmesi bekleniyor. Kazanan ekip puan sıralamasında rakibine oranla avantaj sağlayacak.

Fenerbahçe’de Nikola Kalinic, Anadolu Efes maçı sonrası aldığı üç maçlık ceza nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta bu önemli derbi öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

CANLI SKOR D.A.

BEŞİKTAŞ 45-39 FENERBAHÇE

İlk periyot sonucu: 21-21

-Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması başladı.

Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol derbi maçı hangi kanalda?

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynanan mücadele bu akşam 20:30’da başladı ve NTV Spor’dan naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı Ersan Ergüler, Ozan Çakar, Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetiyor.

 

Kaynak: Fotospor

Etiket: beşiktaş, fenerbahçe


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