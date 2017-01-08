Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol derbi maçı şifresiz hangi kanalda?

08 Ocak 2017 14:37

Basketbol Süper Ligi dev derbiye ev sahipliği yapacak. Beşiktaş-Fenerbahçe ile 14. hafta maçında kozlarını palaşacak. Bu sezon ligde 11 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan iki ezeli rakibin mücadelesine sahne olacak mücadelenin kıran kırana geçmesi bekleniyor. Kazanan ekip puan sıralamasında rakibine oranla avantaj sağlayacak.

Fenerbahçe’de Nikola Kalinic, Anadolu Efes maçı sonrası aldığı üç maçlık ceza nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta bu önemli derbi öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.





Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol derbi maçı hangi kanalda?



Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynanacak mücadele, Bu akşam 20:30’da başlayacak ve NTV Spor’dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Ersan Ergüler, Ozan Çakar, Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.