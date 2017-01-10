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Beşiktaş - Dinamo Sassari maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 12. hafta maçında yarın İtalya'nın Dinamo Sassari ekibini konuk edecek. Peki Beşiktaş - Dinamo Sassari maçı hangi kanalda, saat kaçta?


10 Ocak 2017 21:07

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 12. hafta maçında yarın İtalya'nın Dinamo Sassari ekibini konuk edecek. Peki Beşiktaş - Dinamo Sassari maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - DİNAMO SASSARİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

BJK Akatlar Arena'da gerçekleştirilecek karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele Tivibu, Digitürk ve A Spor ekranlarından yayınlanacak.

E Grubu'nda 9 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. durumda bulunan İtalyan ekibini, taraftarı önünde mağlup etmek için mücadele verecek.

Mağlubiyetler deplasmandan

Deplasmanda karşılaştığı rakibini 75-74 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan, evinde oynayacağı mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor. FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda geride kalan 11 haftada 9 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak lider konumda yer alan siyah-beyazlılar, yaşadığı 2 mağlubiyeti deplasmanda Riesen Ludwigsburg ve Partizan'a karşı aldı.

Earl Clark liderliğini sürdürüyor

Beşiktaş Sompo Japan’da en skorer isim 15.7 sayı ortalaması ile Earl Clark olurken, takımdaki bir diğer skorer isim 13,8 sayı ortalaması ile Vladimir Stimac oldu. Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde 14. haftada Fenerbahçe ile oynanan mücadelede 18 sayı kaydeden Stimac, zirve takibini sürdürdü.

Grupta 12. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

Kaynak: Fotospor

Etiket: Dinamo Sassari, beşiktaş


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