10 Ocak 2017 21:07

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 12. hafta maçında yarın İtalya'nın Dinamo Sassari ekibini konuk edecek. Peki Beşiktaş - Dinamo Sassari maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - DİNAMO SASSARİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

BJK Akatlar Arena'da gerçekleştirilecek karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele Tivibu, Digitürk ve A Spor ekranlarından yayınlanacak.

E Grubu'nda 9 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. durumda bulunan İtalyan ekibini, taraftarı önünde mağlup etmek için mücadele verecek.

Mağlubiyetler deplasmandan

Deplasmanda karşılaştığı rakibini 75-74 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan, evinde oynayacağı mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor. FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda geride kalan 11 haftada 9 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak lider konumda yer alan siyah-beyazlılar, yaşadığı 2 mağlubiyeti deplasmanda Riesen Ludwigsburg ve Partizan'a karşı aldı.

Earl Clark liderliğini sürdürüyor