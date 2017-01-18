18 Ocak 2017, Çarşamba
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Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nın D Grubu'nda Beşiktaş, Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçının kanalı ve detayları haberimizde...


18 Ocak 2017 20:45

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D grubu beşinci maçında Darıca Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı 19 Ocak 2017 tarihinde saat 18.00'de başlayacak. Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı A2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Soner Maraş yapacak. Gürel Uzuner dördüncü hakem olacak.

Beşiktaş, grupta 10 puanla zirvede yer alırken, Darıca Gençlerbirliği, 3 puanla dördüncü sırada.

Beşiktaş, Darıca Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı ilk maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.

A2 nasıl izlenir?

A2'yi Digiturk 'te 35 nolu kanaldan, Kablo TV 'de 37 nolu kanaldan, Turkcell TV'de 29 nolu kanaldan, Tivibu'da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda, Frekans: 12053 Mhz, Symbol Rate: 27500, FEC: 5/6, Pol: H ( Yatay) konumunda izleyebilirsiniz.

Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçının bilet fiyatları

Bilet Fiyatları

Kategori 1 : 70TL
Kategori 2 : 60TL
Kategori 3 : 55TL
Kategori 4 : 50TL
Kategori 5 : 45TL
Kategori 6 : 40TL
Kategori 7 : 35TL
Kategori 8 : 30TL
VIP : 100TL
1903 A-E BLOK : 100TL
1903 B - D BLOK : 110TL
1903 C BLOK : 120TL

Beşiktaş hazırlıkları tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında Darıca Gençlerbirliği ile Vodafone Arena’da Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarını Çarşamba akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

 

Kaynak: Fotospor

Etiket: beşiktaş, darıca gençlerbirliği


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